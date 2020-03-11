رسمياً: تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب وباء فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة نهائي كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو، بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يقام اللقاء في إشبيلية في الثامن عشر من الشهر القادم، إلا أنه جرى تحديد موعد جديد له في نهاية مايو (30 مايو).

وكان سوسيداد قد بلغ النهائي بعد تخطي عقبة ميرانديس بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة في نصف النهائي 3-1، فيما تأهل بلباو على حساب غرناطة، بعد فوزه على أرضه ذهاباً بهدف نظيف، وخسارته إياباً بهدف لاثنين.