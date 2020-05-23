رسمياً: تحديد موعد عودة الدوري الإسباني

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم عن عودة كرة القدم بشكل رسمي من خلال بطولة الدوري المحلي، وذلك في الثامن من الشهر القادم.

جاء هذا في تصريحات رسمية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أدلى بها اليوم، وكشف خلالها عن عدة إجراءات في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وقال سانشيز: "بتوصية من المجلس الأعلى للرياضة، تم منح الضوء الأخضر لعودة كرة القدم على المستوى الاحترافي في بطولة الدوري بداية من الثامن من يونيو".

وستكون أول مباراة في عودة الدوري الإسباني بين إشبيلية وريال بيتيس في لقاء ديربي الأندلس وسيقام في الـ 12 من يونيو.

وكان الدوري الإسباني قد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب التفشي المريع لفيروس كورونا في كافة أنحاء أوروبا، مثلها مثل كافة البطولات الرياضية.

وعلق خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا: "نحن سعداء للغاية بهذا القرار، وصلنا لتلك المرحلة بفضل العمل العظيم من الأندية واللاعبين والمدربين، وكل من انخرط في التخطيط.

"من الهام للغاية أن نتبع بروتوكلات الصحة وأن نحترم التقييم المستمر للجائحة التي يمر بها العالم، لا يمكننا أن نقلل من حذرنا".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 58 نقطة، بينما يحل ريال مدريد ثانياً برصيد 56 نقطة.

ويتبقى 11 مرحلة على نهاية البطولة، ولم يتم الإعلان عن كيفية خوض المواجهات أو المواعيد النهائية لها حتى اللحظة.