رسمياً: تحديد موعد عودة الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة سيري آ بالتشاور مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن موعد عودة المنافسات، على أن يتم اعتماده بمجرد موافقة الحكومة المحلية على عودة النشاط من جديد.

وتوقفت المنافسات منذ الأسابيع الأولى لشهر مارس بعدما غزا فيروس كورونا الدولة الأوروبية، وبعد استقرار الحالة نسبياً في الفترة الماضية، يسعى الاتحاد لعودة المسابقات تجنباً للخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقعة بحال الإلغاء.

وكانت الحكومة الإيطالية قد منحت الأندية موافقتها على العودة إلى التدريبات الفردية الأسبوع الماضي، قبل أن توافق أمس الأربعاء على التدريبات الجماعية بدايةً من الاثنين القادم.

ووفقاً للإعلان، فإن الموعد المقترح لعودة منافسات الدوري الإيطالي هو 13 من الشهر القادم.

والآن، بات الأمر على طاولة الحكومة الإيطالية والتي ستقرر إما بالموافقة أو التأجيل لموعد آخر، تماماً كما كان السيناريو في الدوري الألماني خلال الأسابيع الماضية.

وسبق للحكومة الإيطالية أن أعلنت أنه في حالة اكتشاف أي إصابة بكورونا للاعب أو أحد أفراد الطاقم التدريبي والإداري، أنه سيتم عزل الفريق بأكمله لمدة أسبوعين، وإلا سيتم إلغاء الموسم.

وخرجت ساندرا زامبا، وكيلة وزارة الصحة الإيطالية بتصريحات مهمة عن ذلك، حيث قالت: "إذا مرض أحدهم، فإن الحجر الصحي للجميع وإلا سنعود لتعليق كل شيء.

"كل شيء سيتوقف، بلا شك إذا لم يتم الالتزام بالحجر الصحي كما هو مقرر، ستتوقف البطولة أيضاً".

يذكر أن إيطاليا هي أحد أكثر دول العالم تضرراً من أزمة كورونا، حيث لقيّ أكثر من 30 ألف مريض حتفهم مع وصول عدد الإصابات إلى 221 ألف.

اللجنة الأولمبية تحسم الموقف

تحدث جيوفاني مالاغو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية كذلك، اليوم، الخميس، مؤكداً عودة المسابقة في 13 من الشهر القادم بنسبة 99.9%.

وقال مالاغو: "ستعود البطولة مرة أخرى في 13 يونيو، لا أفهم طبيعة الجدل بين الأطباء والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأمر سيحتاج لبعض المناقشات".