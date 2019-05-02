رسمياً: تشافي يعتزل كرة القدم نهاية الموسم

أعلن تشافي هيرنانديز نجم السد الحالي وبرشلونة السابق، اعتزاله اللعب نهاية الموسم.

وقرر الأسطورة الإسبانية صاحب الـ 39 عاماً بدء رحلة جديدة عقب اعتزاله في عالم التدريب.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "هذا موسمي الأخير في عالم كرة القدم، لكني أتطلع إلى معرفة ما يخبئه لي المستقبل في عالم التدريب.

"أسلوبي في التدريب سيكون انعكاساً لما تعلمناه من يوهان كرويف، وأكاديمية لا ماسيا في برشلونة، أحب مشاهدة الفرق تهاجم وأن يكون لها اليد العليا في الملعب".

وانضم تشافي إلى السد عام 2015 بعد سلسلة طويلة من النجاحات مع البارسا، وكان آخر إنجازاته مع الزعيم القطري، بطولة الدوري المحلي الشهر الماضي.

وخاض القائد السابق للمنتخب الإسباني، رفقة السد 84 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً، وصنع 28 في مختلف المسابقات.

ومع برشلونة، شارك تشافي في 769 مباراة بمختلف المسابقات منذ 16 سبتمبر 1998، وحتى 30 مايو 2015، سجل خلالها 85 هدفاً وصنع 182 هدفاً آخر.

وحقق تشافي مع برشلونة الدوري الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، كأس السوبر الإسباني 8 مرات، وكأس عالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين أيضاً.