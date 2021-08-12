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رسمياً: تشيلسي يتعاقد مع روميلو لوكاكو

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 07:47
صورة للوكاكو بقميص تشيلسي من عام 2013
صورة للوكاكو بقميص تشيلسي من عام 2013

تعاقد تشيلسي رسمياً مع مهاجمه السابق روميلو لوكاكو مقابل 98 مليون جنيه استرليني من إنتر ميلان بعد أسابيع من الشد والجذب بين الطرفين.

وغادر الدولي البلجيكي البلوز بعد فترة أولى غير ناجحة بدأت عام 2011 وانتهت بعد 3 أعوام قضى معظمهما معاراً.

لكن المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً أراد إثبات نفسه أمام جماهير النادي، وقع على عقد جديد لمدة خمسة مواسم.

ماذا قال لوكاكو بعد عودته لفريقه السابق؟

وأكد اللاعب أنه وصل إلى لندن حينماً كان صغيراً في السن قبل 10 أعوام، لكنه يعود الآن إلى بطل أوروبا بعدما تعلم ونال الكثير من الخبرة.

وتمنى المهاجم أن يساعد البلوز على تحقيق المزيد من النجاحات بأهدافه مؤكداً أنه يعود إلى لندن في وقت وعمر مثاليين.

وشارك لوكاكو مع إنتر ميلان في 95 مباراة سجل خلالها 64 هدفاً، كما صنع 16 هدفاً آخر، ولعب دوراً رئيسياً في قيادة النيراتزوري للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

كلمات دالة:روميلو لوكاكوتشيلسيإنتر ميلان

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