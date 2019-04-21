رسمياً: تعادل ليل يمنح باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي

حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تعادل ليل مطارده المباشر مع تولوز دون أهداف ضمن المرحلة الـ 33 من البطولة.

وأهدت هذه النتيجة الفريق الباريسي اللقب المحلي قبل مباراته الليلة أمام موناكو.

وبات الفارق بين ليل وسان جيرمان 16 نقطة مع تبقي 5 لقاءات للوصيف مما حسم لقب الدوري بصورة رسمية لصالح الباريسي.

وتعد هذه البطولة السادسة لباريس سان جيرمان منذ 2012-2013، إذ أنه لم يخسر اللقب خلال هذه الفترة سوى موسم 2016-2017 لصالح موناكو.

وكاد سان جيرمان أن يحسم اللقب منذ مرحلتين، لكنه خسر أمام ليل بخماسية لهدف ثم أ نانت بنتيجة 1-3.

ويعد هذا اللقب الثاني للمدرب توماس توخيل مع بارسس سان جيرمان بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الفرنسي أمام موناكو.