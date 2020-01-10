رسمياً: توتنهام دون خدمات هاري كاين حتى أبريل

أعلن توتنهام عن خضوع قائده هاري كاين إلى عملية جراحية في عضلة الفخذ.

وكان نجم الهجوم قد أُصيب خلال مباراة سبيرز أمام ساوثهامبتون الأسبوع الماضي، وقد أُعلن عن إصابته دون تحديد الإطار الزمني لعودته.

لكن بيان توتنهام الخميس كشف أن الدولي الإنجليزي سيعود إلى التدريبات مرة أخرى في أبريل، مما يشكل ضربة كبيرة لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

ولا يمتلك الفريق اللندني حالياً مهاجماً بديلاً لكاين، مما جعل مورينيو يجرب هيونغ مين سون ولوكاس مورا في هذا المركز أمام ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن شأن الغياب الطويل لكاين أن يتسبب في دخول سبيرز في سوق الانتقالات الشتوي الحالي واستقدام أحد المهاجمين ولو على سبيل الإعارة على الأقل بعد إعلان مورينيو أن فريقه ليس لديه البديل لكاين وأن سون ومورا يشكلان حلين مؤقتين.

هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، إذ أصيب موسى سيسوكو مؤخراً وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.

وأشارت التقارير إلى أن دانييل ليفي رئيس توتنهام سيتعاقد مع لاعب وسط بديلاً للدولي الفرنسي، ويبدو أن الأمر نفسه سيتكرر مع ارتباط اسم كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان بسبيرز.