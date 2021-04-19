رسمياً: توتنهام يقيل مورينيو

أعلن توتنهام رسمياً إقالة المدرب جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري الأبطال.

ومنذ وصول البرتغالي، كان الهدف إعادة سبيرز لمنصات التتويج والتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب هذا الموسم.

ويملك توتنهام فرصة تحقيق لقب هذا الموسم، إذ يخوض نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي بعد أيام.

فيما يحتل الفريق اللندني حالياً المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بفارق خمس نقاط عن ويست هام يونايتد رابع الترتيب.

وودع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي بالخسارة من دينامو زاغرب في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة في كرواتيا، وهو سقوط ساهم إلى حد كبير بقرار إقالة مورينيو.

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