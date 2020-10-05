رسمياً: دارميان ينتقل إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة

أعلن إنتر ميلان رسمياً تعاقده مع ماتيو دارميان، مدافع بارما.

وأفاد الموقع الرسمي لإنتر أن الدولي الإيطالي ينضم إلى النيراتزوري لمدة موسم واحد فقط (2020-2021) على سبيل الإعارة.

وذكر النيراتزوري أن عقد استعارة المدافع الإيطالي يتضمن بند إلزامية الشراء نهاية الموسم الحالي.

وأمضى صاحب الـ 31 عاماً خمس سنوات في مانشستر يونايتد في الفترة من صيف 2015 إلى 2019.

وانتقل دارميان إلى بارما في صيف عام 2019، قادماً من الشياطين الحمر، مقابل 2.48 مليون يورو.

وشارك الظهير في 34 مباراة الموسم الماضي مع فريقه بجميع المسابقات، وسجل هدفاً وحيداً فقط وصنع مثله.

يذكر أن إنتر ميلان كان قد تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من أشرف حكيمي، من ريال مدريد، وأليكساندر كولاروف، من روما وآرتورو فيدال، من برشلونة، إلى جانب عودة اللاعبين المعارين، رادجا ناينغولان وإيفان بيريشيتش.