رسمياً: ديبالا وموراتا يغيبان عن لقاء يوفنتوس وتشيلسي

سيغيب ثنائي الهجوم باولو ديبالا وألفارو موراتا عن يوفنتوس في لقائه المهم والمرتقب أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم بداعي الإصابة.

وافتتح قائد البيانكونيري التسجيل في لقاء يوم الأحد أمام سامبدوريا بعد مرور 10 دقائق على البداية، قبل أن يغادر المباراة التي انتهت بفوز يوفي 3-2 باكياً لإصابته في فخذه الأيسر.

كما تم استبدال موراتا قبل 8 دقائق على نهاية المواجهة بالشاب مويسه كين ولن يواجه بالتالي فريقه السابق لمشكلة عضلية أيضاً في فخذه الأيمن.

كما سيغيب النجمان عن يوفنتوس في لقاء ديربي المدينة المحلي أمام تورينو الأسبوع القادم في الدوري الإيطالي.

ماذا قال يوفنتوس عن إصابتي ديبالا وموراتا؟

وقال نادي السيدة العجوز في بيان رسمي: "جرت فحوصات تحليلية صباح اليوم في مركز يوفنتوس الطبي، وأظهرت تعرض ألفارو موراتا لإصابة خفيفة في عضلة الفخذ اليمنى الأمامية.

"فيما تعرض باولو ديبالا لاستطالة في عضلة فخذه اليسرى وسيعود كلاهما بعد فترة التوقف الدولي."