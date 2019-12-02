رسمياً: دي ليخت أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019

حصل المدافع ماتيس دي ليخت نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وقدم الهولندي أداءً كبيراً الموسم الماضي مع أياكس أمستردام حيث فاز معه بلقبي الدوري والكأس في بلاده، كما وصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكان أصغر قائد في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الدور.

ومع المنتخب الهولندي وصل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، لينتقل إلى يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 84 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وخلال هذا الموسم قدم أداءً مميزاً بعدما شارك بشكل أساسي مع يوفنتوس منذ إصابة جيورجيو كييليني، ورغم بدايته المتوسطة إلا أن مستواه تحسن تدريجياً.

ولعب دي ليخت دوراً كبيراً في موسم أياكس الاستثنائي، ليلفت الأنظار رفقة مواطنه فرينكي دي يونغ وعدد من اللاعبين الآخرين.

يذكر أن الإنجليزي جايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند كان أبرز منافسي دي ليخت على الجائزة التي توج بها النجم الفرنسي كيليان مبابي العام الماضي، وقد حل الإنجليزي ثانياً والبرتغالي جواو فيليكس نجم بنفيكا السابق وأتلتيكو مدريد ثالثاً.