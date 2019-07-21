رسمياً: رونار يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب

أعلن هيرفي رونار الأحد رحيله عن الإدارة الفنية للمنتخب المغربي في أعقاب مشاركة مخيبة لأسود الأطلس في بطولة كأس أمم إفريقيا التي اختتمت السبت في مصر باحراز المنتخب الجزائري اللقب على حساب السنغال.

وقال الفرنسي في بيان عبر "تويتر": "حان الوقت لإنهاء هذه المغامرة الرائعة"، مشيراً إلى أنه أبلغ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع بقراره، وأن الأخير التزم باحترامه.

وودع المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر بعد الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح في دور الستة عشر.

وفشل رونار في إنهاء غياب المغرب عن التتويج باللقب القاري منذ 1976 رغم نجاحه كمدرب في الفوز بكأس الأمم مع زامبيا في 2012 وساحل العاج في 2015.