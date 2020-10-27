رسمياً: رونالدو يغيب عن مواجهة يوفنتوس وبرشلونة

تلقى يوفنتوس صدمة كبيرة بعدما تأكد غياب مهاجمه كريستيانو رونالدو عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وسبق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن أعلن عن إصابة رونالدو بالفيروس، خلال تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة خلال مباريات فترة التوقف الدولي.

وتسبب مرض رونالدو في غيابه عن مباريات يوفنتوس أمام كروتوني ودينامو كييف وفيرونا، وكان المدرب أندريا بيرلو يطمح في تعافيه قبل مواجهة برشلونة، غداً الأربعاء على ملعب كامب ناو.

وأجرى رونالدو المسحة الطبية اللازمة لتحديد موقفه، ليتبين استمرار إصابته بالفيروس، حيث لم تتحول عينته من إيجابية إلى سلبية حتى الآن وفقاً لشبكة "سكاي" الإيطالية.

وهو ما يمثل ضربة كبيرة ليوفنتوس والنجم البرتغالي، الذي كان يسعى لمواجهة البارسا بقياده منافسه اللدود ليونيل ميسي مرة أخرى.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة لدوري الأبطال، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط من مباراة وحيدة.