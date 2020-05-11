رسمياً: ريال مدريد يعود للتدريبات استعداداً لاستئناف الليغا

كشف ريال مدريد اليوم الاثنين عودة لاعبيه للتدريبات مرة أخرى استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الإسباني خلال الفترة القادمة.

وسيتخذ النادي الإجراءات اللازمة، مع تطبيق البروتوكولات التي وضعتها رابطة الليغا والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

ويعد ريال مدريد آخر فرق الدوري الإسباني التي تعود للتدريبات مرة أخرى، إلى جانب بلد الوليد، وديبورتيفو آلافيس، وسيلتا فيغو، وإسبانيول، والتي عادت جميعاً للتدريبات اليوم.

وكانت رابطة الليغا قد ألزمت اللاعبين والمدربين والموظفين باجتياز اختبار فيروس كورونا، تمهيداً للعودة للتدريبات، ثم استكمال المنافسات.

وتسبب فيروس كورونا في تجميد النشاط الرياضي في إسبانيا، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.