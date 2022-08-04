رسمياً: ريناتو سانشيز ينتقل إلى باريس سان جيرمان

أتم النجم الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز انتقاله الرسمي إلى صفوف باريس سان جيرمان اليوم الخميس قادماً من جاره ليل مقابل 15 مليون يورو.

ووقع لاعب خط الوسط الشاب على عقدٍ مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف عام 2027 مع إمكانية التمديد لموسمٍ آخر.

وسيسهل هذا التعاقد رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي سيرتدي بدوره قميص روما على سبيل الإعارة.

كما سيغادر صفوف فريق العاصمة الفرنسية نجم الوسط الآخر السنغالي إدريسا غاي المطلوب من قبل إيفرتون.

وتعاقد ليل مع صاحب الـ 24 عاماً في عام 2019 قادماً من بايرن ميونيخ في صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون يورو.

تألق سانشيز مع ليل شجع باريس سان جيرمان على ضمه

وتألق اللاعب مع ليل وخاض معه 3 مواسم منذ ذلك الحين توج خلالها بلقب الدوري الفرنسي موسم 2020-2021.

وكان أي سي ميلان بطل إيطاليا يطارد سانشيز هذا الصيف، إلا أن عدم تقدمه بعرضٍ مغرٍ وتأخره في حسم الصفقة منح باريس سان جيرمان الأفضلية.