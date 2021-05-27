رسمياً: زين الدين زيدان يرحل عن ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي رحيل مدربه زين الدين زيدان ليؤكد التقارير المتداولة منذ عدة أسابيع بخصوص مستقبل المدير الفني الفرنسي.

وأكدت عدة مصادر أن زيدان أخطر ريال مدريد ولاعبيه برحيله خلال الساعات الماضية، وسط تقارير أكدت الأمر منذ الخروج من نصف نهائي دوري الأبطال.

ماذا قال ريال مدريد عن رحيل مدربه؟

أصدر النادي بياناً رسمياً أعلن فيه انتهاء ولاية المدير الفني الفرنسي الثانية في مدريد وشكره على العمل الذي قدمه، وأشار إلى أنه سيبقى أحد أساطير الفريق الخالدة.

وتواجد زين الدين زيدان منذ ساعات يوم الخميس الأولى في مقر تدريبات النادي من أجل حسم مصيره.

ماذا قالت وسائل الإعلام عن أسباب رحيل زيدان عن ريال مدريد؟

أشارت صحيفتا "ماركا" و"آس" المقربتان من النادي الملكي إلى أن القرار اتخذ من قبل المدرب الفرنسي منذ مدة طويلة وليس فقط مؤخراً.

وأشارتا إلى أن شهر يناير الذي شهد خروج ريال مدريد المبكر من كأس ملك إسبانيا على يد آلكويانو، ثم إصابة زيدان بالكورونا لعبا دوراً في زيادة الضغوط عليه وقراره بالرحيل.

ما هي الأسباب الأخرى وراء قرار زيدان بالمغادرة؟

كشف التقرير أيضاً أن "زيزو" شعر بأن اللاعبين تخلوا عن مبادئ النادي وأصبحت هناك حالة من عدم الالتزام بينهم.

سبب آخر أشارت إليه "ماركا" هو مصير القائد سيرخيو راموس وقرار عدم تمديد عقده، بالإضافة للثورة المنتظرة برحيل العديد من الأسماء عن الفريق.

من قد يخلف زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد؟

طُرحت عدة اسماء لخلافة الفرنسي في القيادة الفنية لريال مدريد، ويأتي في مقدمتها الإيطالي ماسيمليانو أليجري الذي يحاول معه أيضاً يوفنتوس وإنتر.

وذُكر أيضاً أنطونيو كونتي الذي ترك إنتر مؤخراً، بالإضافة إلى راؤول مدرب الكاستيا، ويواخيم لوف الذي سيرحل عن ألمانيا بحلول نهاية اليورو.