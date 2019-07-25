رسمياً: سيبايوس إلى آرسنال على سبيل الإعارة

أعلن الموقع الرسمي لريال مدريد عن انضمام لاعب وسطه داني سيبايوس إلى آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، رغم مخاوف سابقة لدى النادي الإنجليزي من تعثر الصفقة بسبب إصابة ماركو آسينسيو.

ويأتي انضمام سيبايوس للغانرز بعد خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان للموسم القادم.

ونظراً لتألقه في يورو تحت 21 عاماً مع منتخب إسبانيا الشاب، لم يفرط فيه الملكي بشكلٍ نهائي، وتمت إعارته لآرسنال لموسم واحد.

يذكر أن ميلان سعى أيضاً لضم سيبايوس، إلا أن يوناي إيمري مدرب آرسنال لعب دوراً رئيسياً في إقناع النجم الصاعد باختيار النادي اللندني.