رسمياً: غوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي

مدد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي بصورة رسمية اليوم الأربعاء ولمدة عامين إضافيين سيبقيه في صفوف بطل إنجلترا حتى صيف عام 2025.

وحقق المدرب البالغ من العمر 51 عاماً العديد من الإنجازات خلال مسيرته التدريبية مع برشلونة وبايرن ميونخ، قبل أن يحط الرحال في سيتي، حيث فاز بـ 9 ألقاب كبيرة منها بطولة الدوري الإنجليزي في 4 مناسبات منذ القدوم إلى ملعب الاتحاد في عام 2016.

غوارديولا سعيد بالتمديد

وأكد "بيب" سعادته بالاستمرار مع السيتيزنز حيث قال في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أنا سعيد بالبقاء مع مانشستر سيتي لعامين إضافيين، لا أستطيع شكر النادي بما فيه الكفاية، أشعر بالسعادة والراحة، ويتوفر لدي كل ما أحتاجه حتى أقوم بعملي على أكمل وجه ممكن.

"أعلم أن العقد القادم سيكون رائعاً في هذا النادي، حصل الأمر خلال السنين الـ 10 الماضية، وسيتكرر للسنوات الـ 10 القادمة."