رسمياً: فليك يعلن عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ

أكد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أنه يعتزم مغادرة النادي نهاية هذا الموسم، أي قبل انتهاء عقده في صيف 2023.

إعلان فليك الرحيل قد يعني أنه سيتولى تدريب منتخب ألمانيا خلفاً ليواكيم لوف بعد نهاية كأس أوروبا الصيف القادم.

وأعلن المدرب بعد فوز بايرن على فولفسبورغ بثلاثية لهدفين في الدوري الألماني اليوم السبت النبأ مؤكداً أنه أعلم لاعبيه والإدارة بنيته.

وقال فليك لشبكة "سكاي سبورتس": "أبلغت اللاعبين اليوم بأني أعلمت النادي خلال الأسبوع الذي تلا مباراة باريس سان جيرمان أني أرغب بإنهاء عقدي في نهاية الموسم.

"كان من المهم بالنسبة لي أن يسمع بايرن مني ذلك، أنا ممتن جداً للسماح لي بالعمل في هذا النادي".

ويعد رحيل فليك خطوة غير مفاجئة، فخلال الأسابيع القليلة الماضية ازدادت الخلافات بينه وبين حسن صالحميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري.

ويبدو يوليان ناغلسمان، المدير الفني للايبتزيغ المرشح الأول لخلافة فليك، مع طرح اسمي يورغن كلوب وماسميليانو آليغري من قبل وسائل الإعلام أيضاً.

يذكر أن فليك حقق السداسية التاريخية خلال عام ونصف مع بايرن ميونيخ، وفي طريقه للتتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم بعد الخروج من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.