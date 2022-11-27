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رسمياً: قائد السعودية سلمان الفرج خارج كأس العالم 2022

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:12
سلمان الفرج خارج المونديال (المصدر: أ ف ب)
سلمان الفرج خارج المونديال (المصدر: أ ف ب)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد أن مشوار قائد المنتخب سلمان الفرج في بطولة كأس العالم قطر 2022 وصل لنهايته بسبب إصابته أمام منتخب الأرجنتين.

ونشر الاتحاد السعودي بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني للاعب سلمان الفرج بمغادرة المعسكر.

"بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرة الفرج على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، إذ يحتاج لبرنامج علاجي".

وتعرض نجم "الأخضر" لإصابة مؤثرة في المباراة التاريخية التي تغلب فيه فريقه على نظيره الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي بهدفين لهدف يوم الثلاثاء الماضي، لحساب المجموعة الثالثة من المونديال القطري.

سلمان الفرج يغادر معسكر السعودية

غادر الفرج بالتالي معكسر منتخب بلاده في الدوحة، علماً بأن الفريق سقط أمس السبت أمام نظيره البولندي بهدفين دون رد، علماً بأن صالح الدوسري أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بإعادة الأخضر للمباراة.

وباتت السعوديون مطالبين بتحقيق الفوز في مباراتهم الأخيرة والحاسمة على منتخب المكسيك يوم الأربعاء المقبل، بانتظار ما سيحصل في اللقاء الذي سيجري في الوقت نفسه بين منتخبي الأرجنتين وبولندا.

كلمات دالة:سلمان الفرجمنتخب السعوديةكأس العالم 2022منتخب الأرجنتين

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