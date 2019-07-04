رسمياً: لامبارد يتولى تدريب تشيلسي

أعلن تشيلسي رسمياً تعاقده الخميس، مع نجمه السابق فرانك لامبارد، لتولي تدريب النادي بدلاً من ماوريتسيو ساري، الذي كان قد عاد إلى بلاده لخوض تجربة جديدة مع يوفنتوس.

ونشر البلوز عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور أظهر المدرب الجديد وبعض الأهداف واللحظات من مسيرته كلاعب مع الفريق، وكتب عليه: "إنه ينتمي للبلوز، أهلاً بك في منزلك فرانك".

وكان النادي قد قال عبر موقعه الرسمي: "أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي خلال مسيرته الطويلة والمميزة، لامبارد يعود لستامفورد بريدج، بعد توقيعه عقداً لثلاثة أعوام".

وكان لامبارد البالغ من العمر 41 عاماً قد برز كمدرب مع ديربي كاونتي في الدرجة الأولى الإنجليزية، ليبدأ الحديث منذ فترة عن عودته إلى تشيلسي لتدريب الفريق الأزرق، بعدما تأكدت رغبة ساري في العودة إلى إيطاليا، رغم تتويجه بلقب الدوري الأوروبي.