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رسمياً: لوكاتيلي ينتقل إلى يوفنتوس

منشور 18 آب / أغسطس 2021 - 06:58
لوكاتيلي بقميص فريقه الجديد (المصدر: حساب الصحفي فابريتزيو رومانو على فايسبوك)
لوكاتيلي بقميص فريقه الجديد (المصدر: حساب الصحفي فابريتزيو رومانو على فايسبوك)

انتقل النجم الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي من ساسوولو إلى يوفنتوس في صفقة تقدر قيمتها بنحو 37.5 مليون يورو.

وخضع لاعب الوسط لفحص طبي في مركز كونتيناسا التدريبي صباح اليوم الأربعاء قبل أن يوقع على عقد يبقيه في صفوف فريق السيدة العجوز حتى صيف عام 2026.

وتم التعاقد مع النجم البالغ من العمر 23 عاماً على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء على أن ينضم لزملائه الجدد خلال الأيام القادمة.

ماذا قدم لوكاتيلي خلال الفترة الماضية؟

وشارك اللاعب مع منتخب إيطاليا ولعب دوراً رئيسياً في فوزه بلقب بطولة يورو 2020 الشهر الماضي.

وقدم النجم الشاب أوراق اعتماده الموسم المنصرم مع ساسوولو ليصبح محط أنظار عدة فرق أوروبية على رأسها ليفربول وآرسنال، إلا أنه اختار يوفنتوس في نهاية المطاف.

كلمات دالة:مانويل لوكاتيلييوفنتوسساسوولومنتخب إيطاليا

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