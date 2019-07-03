رسمياً: مانشستر سيتي يتعاقد مع رودري

أعلن أتلتيكو مدريد دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد رودريفو هيرنانديز اللازمة للتعاقد معه.

وكان أتلتيكو قد تعاقد مع ماركوس يورينتي من الجار ريال مدريد مما مهد الطريق لمغادرة "رودري".

وكشف الروخيبلانكوس في بيان رسمي أن مانشستر سيتي أودع مبلغ 70 مليون يورو في الاتحاد الإسباني لكرة القدم صباح الأربعاء للحصول على خدمات رودري.

وخاض لاعب الوسط صاحب الـ 23 عاماً 47 مباراة الموسم الماضي مع أتلتيكو، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، بعدما تم استقطابه لخلافة غابي الذي رحل بدوره إلى السد في قطر.

يذكر أن رودري انضم إلى أتلتيكو مدريد قادماً من فياريال صيف عام 2018 واستمر في صفوفه لموسم واحد فقط.