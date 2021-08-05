رسمياً: مانشستر سيتي يضم جاك غريليش

أعلن مانشستر سيتي رسمياً عن تعاقده مع جاك غريليش القادم من أستون فيلا في بيان رسمي نشره مساء الخميس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الدولي الإنجليزي مع بطل البريميير ليغ عقداً لمدة ستة مواسم، وسيرتدي القميص رقم 10 ليخلف الهداف التاريخي سيرجيو أغويرو الراحل عن الفريق إلى برشلونة.

غريليش يترك أستون فيلا

وخاض صاحب الـ 25 عاماً 213 مباراة مع الفيلانز خلال ثمانية مواسم، وسجل 32 هدفاً ومرر 43 تمريرة حاسمة.

يذكر أن نجم خط الوسط ظهر بمستوى جيد مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 وساهم في قيادته للنهائي الذي خسره أمام نظيره الإيطالي الشهر الماضي بركلات الترجيح.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وهو لاعب لطالما حلم النادي الإنجليزي بضمه.