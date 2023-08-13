رسمياً: مانشيني يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن استقالة المدرب روبرتو مانشيني من منصبه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول اليوم الأحد.

وكشف الاتحاد أنه سيعلن عن هوية المدير الفني الذي سيخلف مانشيني خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي توقيت هذه الاستقالة في فترة حساسة، لأن "الآتزوري" سيخوض مواجهتين حاسمتين في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 الشهر المقبل أمام منتخبي مقدونيا (العاشر من سبتمبر)، وأوكرانيا بعد ذلك بيومين.

وكان منتخب إيطاليا قد سقط في مباراته الافتتاحية أمام غريمه الإنجليزي بهدفين لهدف قبل أن يفوز خارج أرضه على مالطا.

وفاز المنتخب الإيطالي تحت إمرة مانشيني بلقب يورو 2020 بعد تغلبه بالذات على منتخب إنجلترا في النهائي، وقدم أداءً استثنائياً خلال البطولة قبل أن تتراجع النتائج بشكلٍ محبط.

وبدأ المدرب مسيرته مع الفريق في 2018 وكان عقده الحالي يمتد حتى عام 2026، إلا أنه مر بظروف صعبة بعد وفاة صديقيه جيانلوكا فيالي وسينيسا ميهايلوفيتش ربما ساهمت في اتخاذه لهذا القرار.