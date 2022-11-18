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رسمياً: منع بيع "البيرة" حول ملاعب كأس العالم قطر 2022

منشور 18 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:06
قرار جريء من قطر قبل ساعات من بدء منافسات كأس العالم 2022 (المصدر: أ ف ب)
قرار جريء من قطر قبل ساعات من بدء منافسات كأس العالم 2022 (المصدر: أ ف ب)

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر بعد أقل من يومين منع بيع الكحول “البيرة” حول الملاعب الثمانية المخصصة، اليوم الجمعة.

كما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بياناً بالتزامن جاء فيه: "بعد التشاور بين سلطات الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بالتركيز على بيع الكحوليات في الأماكن المرخصة، وإزالة نقاط البيع من محيط ملاعب كأس العالم في قطر.

“لن يكون هناك أي تأثير على بيع بادوايزر الخالي من الكحول والمتوفر في جميع ملاعب كأس العالم 2022.

“ستواصل سلطات الدولة المستضيفة وفيفا ضمان تجربة ممتعة ومحترمة لجميع المشجعين في الملاعب والمناطق المحيطة”.

كلمات دالة:كأس العالم 2022قطرفيفاالاتحاد الدولي لكرة القدمالكحول

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