رسمياً: ميسي يفوز بالجائزة الذهبية لعام 2019

فاز ليونيل ميسي رسمياً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنوياً.

ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق ميسي على كل من فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو ليحسم الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه كأكثر المتوجين بها تاريخياً.

وتفوق "ليو" كذلك على الثنائي فان دايك ورونالدو حين توج بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وواصل ميسي سيطرته على الأرقام القياسية في الفترة الأخيرة وقدم موسماً مميزاً على المستوى الفردي بقميص برشلونة مما جعله المرشح الأبرز للظفر بالجائزة.

وعلى الرغم من تتويج فان دايك مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، إلا أن عمل ميسي الفردي ومساهمته بشكل كبير في كل إنجازات برشلونة جعلته مرشحاً فوق العادة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها ميسي على الكرة الذهبية منذ انفصال فيفا وفرانس فوتبول والذي حدث عام 2016.