رسمياً: هازارد ينتقل لريال مدريد

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، انتقال النجم إيدين هازارد إلى صفوفه، قادماً من تشيلسي، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024.

ونشر الحساب الرسمي لريال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بياناً رسمياً أكد فيه أن الدولي البلجيكي انتقل رسمياً لمدة خمسة مواسم، وذلك بعد طول انتظار وترقب من الأوساط العالمية، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

لكن الصحف الإسبانية رجحت أن قيمة الصفقة تجاوز الـ 100 مليون يورو.

وأشار في البيان إلى أن النادي الملكي سيقوم بتقديم هازارد يوم الخميس 13 يونيو الحالي في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وجاء انتقال النجم البلجيكي إلى صفوف ريال مدريد بعد الوعد الذي قدمه فلورنتينو بيريز للجماهير بإحداث ثورة في سوق الانتقالات الصيفية، نتيجة الموسم الكارثي الذي قدمه الميرينغي في البطولات المحلية والقارية.

وبات هازارد ثاني نجم ينضم إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية، بعدما نجحت إدارة الملكي بضمّ المهاجم المميز لوكا يوفيتش صاحب الـ 21 عاماً من آينتراخت فرانكفورت.

ولد هازارد في مدينة لا لوفيير البلجيكية في السابع من يناير عام 1991، ليرث حُب كرة القدم من والديه، اللذين لعبا كرة القدم في عدد من الأندية ببلدهما، ما جعلهم يُلحقان الطفل الصغير بإحدى المدارس الأكاديمية التابعة لفريق رويال ستيد برينوي عام 1994.

ولفت البلجيكي أنظار كشافي ليل مما جعلهم يطلبون منه الانضمام إلى أكاديميتهم عام 2005، لكنه تمكن من إثبات نفسه، واستطاع المُشاركة مع الفريق الأول لأول مرة في نوفمبر عام 2007، وبات أحد الأعمدة الأساسية لتشكيلة المدرب السابق رودي غارسيا.

ونجح هازارد في أول موسم خاضه مع ليل أساسياً في أن يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ليصبح أول لاعبٍ غير فرنسي ينال الجائزة في 2009-2010، بعدما قدم أداءً استثنائياً، لفت أنظار إدارات الأندية الأوروبية الكبيرة إليه، لكن ليل رفض مغادرته، بسبب طلب مديره الفني.

لكن أهدافه الـ 36 في شباك خصومه خلال 147 مواجهة خاضها في البطولات المحلية جعلت إدارة تشيلسي تحدده كأحد الأهداف الرئيسية لمشروعها الجديد، لتنجح بعدها في الحصول على توقيعه مقابل 32 مليون جنيه استرليني صيف عام 2012.

وتمكن هازارد من خطف الأنظار، بعدما قاد تشيلسي إلى منصات التتويج بفضل أهدافه الـ 85 في 245 مواجهة خاضها مع البلوز في البطولات المحلية والقارية، ليساهم بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين (2014-2015، و2016-2017)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2017-2018)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2014-2015)، والدوري الأوروبي (2012-2013، و2018-2019).

أما على المستوى الدولي، خاض هازارد مع المنتخب البلجيكي 100 مباراة سجل خلالها 30 هدفاً.