رسمياً: يوفنتوس ينجح في ضم رابيو

أعلن يوفنتوس عن نجاحه في الحصول على خدمات أدريان رابيو القادم من باريس سان جيرمان بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي الإيطالي، وأكد خلاله أن لاعب الوسط الفرنسي سيرتدي قميص البيانكونيري بداية من الموسم القادم، في صفقة مجانية.

وانتهى عقد رابيو مع باريس سان جيرمان نهاية الشهر الماضي، وأصبح حراً في الانضمام لأي فريق دون الرجوع لباريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 7 ملايين يورو وفقاً لتقارير عديدة مؤخراً وقبل الإعلان الرسمي.

وسيمتد عقد رابيو حتى نهاية موسم 2023-2024 ولمدة خمسة مواسم.

يذكر أن النجم الفرنسي كمان قريباً من الانضمام لبرشلونة قبل أن تتعقد المفاوضات ويتجه الأخير للتوقيع مع فرينكي دي يونغ من صفوف أياكس.