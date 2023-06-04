رسميًا: ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما عن الفريق

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا اليوم الأحد 4 يونيو 2023 عن رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق هذا الصيف، بعد أن أمضى مع الملكي 14 عامًا حقق فيها الكثير من الألقاب الجماعية والفردية.

المهاجم الفرنسي صاحب الكرة الذهبية الموسم الماضي، كان قد انضم إلى الميرينغي في عام 2009 قادمًا آنذاك من نادي ليون الفرنسي، وسيكون متاحًا في الميركاتو الصيفي المقبل للانتقال لنادي آخر في صفقة مجانية.

ريال مدريد يعلن رسميًا رحيل كريم بنزيما عن الفريق

حقق بنزيما صاحب الـ35 عامًا خلال مسيرته مع الملكي في إسبانيا 25 لقبًا محليًا وأوروبيًا، وأبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وفوزه بالدوري الإسباني 4 مرات.

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وفي بيان رسمي كتب نادي ريال مدريد عبر منصاته على الإنترنت: "بنزيما كان مثال يحتذى به في الأداء والاحترافية، وكان خير ممثل لقيم النادي طوال تواجده مع الفريق، واستحق مع نهاية رحلته هنا أن يكون لديه الحق في تقرير مستقبله".

ويأتي عدم تجديد كريم بنزيما لعقده مع ريال مدريد وسط العديد من التقارير التي أشارت خلال الفترة الماضية احتمالية انتقاله بنسبة كبيرة إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تلقيه عرضًا بقيمة 200 مليون يورو من نادي الاتحاد السعودي.