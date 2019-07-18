رغبة النجوم في مغادرة مانشستر يونايتد تؤرق سولشاير

أثارت الرغبة الملحّة لعدد من اللاعبين في الرحيل عن مانشستر يونايد حيرة المدير الفني أولي غونار سولشاير ودفعته إلى التساؤل “لا أفهم لماذا يريد اللاعبون مغادرة يونايتد؟”.

ولا يزال النرويجي يأمل في بناء فريق قوي يكون مكونه الأساسي بول بوغبا، على الرغم من اعتراف الأخير بأنه يريد خوض تحد جديد.

وفي أغسطس من العام الماضي، عبر سولشاير، عندما كان مديراً فنياً لمولدي عن رغبته في بقاء بوغبا، والذي طلب في ذلك الوقت المغادرة، وسط اهتمام من برشلونة، وبعد 11 شهراً، أصبح النرويجي مديراً فنياً ليونايتد وعليه أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل النجم الفرنسي الذي يرغب في الرحيل.

وبسؤاله عما إذا كان بوغبا هو الرجل الذي يعيد مانشستر يونايتد إلى القمة، قال سولشاير “نعم، بول لاعب رائع، وكان دائماً محترفاً عظيما، علاقتي به جيدة للغاية”.

وأضاف في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” “قلت سابقاً، إذا كان ضمن فريقي، سأبني فريقاً حوله، ولم أغير ذلك كثيراً منذ ذلك الحين، لذلك أود أن أقول نفس الشيء الآن”.

وتتزايد الضغوط على سولشاير في الفترة الأخيرة خصوصاً وأن المدرب ما زال في بداية طريقه لبناء مجموعة قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة في الدوري الإنجليزي الذي يظل من أقوى الدوريات ولا يقبل المجاملة أو التراخي.

على الجانب الآخر يتطلع روميلو لوكاكو، أيضاً إلى الرحيل هذا الصيف، وسط اهتمام من إنتر ميلان، بناء على طلب من مدربه أنتونيو كونتي.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتفهم عقلية اللاعبين الذين يرغبون في مغادرة يونايتد، قال سولشاير “لا هؤلاء الذين يرغبون في المغادرة الآن لم يكونوا هنا عندما كانت الأمور مستقرة.

“إنه أفضل شعور يمكن أن تشعر به كلاعب في هذا النادي عندما تحقق البطولات، نأمل أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءاً من ذلك – وأريد أن أكون أنا جزءاً من ذلك أيضاً”.

وبات لوكاكو قريبا من الانتقال إلى صفوف إنتر هذا الصيف، خاصة مع اقتراب ماورو إيكاردي من الرحيل بعدما أعلن النادي الإيطالي عن خروجه من حساباته.