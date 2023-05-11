رقم قياسي ينتظر مانشستر سيتي إذا تحقق حلم الثلاثية

البوابة – من المتوقع أن يحصد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة مالية قياسية تقدر بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، وذلك في حالة تمكن من تحقيق الثلاثية في موسم 2023.

السيتي حاليًا يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيلاقي مانشستر يونايتد قريبًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب أنه لا تزال لديه حظوظ قوية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 أمام ريال مدريد.

جائزة مالية قياسية في انتظار مانشستر سيتي هذا الموسم

كشفت صحيفة "The Sun" أن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في 6 سنوات سيضمن للسيتي حصوله على جائزة مالية بقيمة 164 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة لما سبق، فإن تحقيق فريق غوارديولا للانتصار في ويمبلي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيضيف لخزينة النادي مبلغ 3.9 مليون جنيه إسترليني.

أما في حالة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023، فإن مان سيتي سيضمن حصوله على جائزة مالية بقيمة 117.2 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب أن مشاركة النادي في كأس العالم للأندية لاحقًا والفوز به سيجلب مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن مانشستر سيتي خاض قبل أيام مواجهة قوية أمام ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو" انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأجل بذلك الحسم إلى لقاء الإياب في ملعب "الاتحاد" المقرر أن يلعب يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023.