ركلات الترجيح تهدي إنجلترا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية

حسمت ركلات الترجيح مباراة المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي سويسرا وإنجلترا بعد مواجهة شاقة أقيمت في البرتغال لصالح الإنجليز بنتيجة 6-5.

انطلقت المباراة بهجمة خطرة لمنتخب إنجلترا الذي كاد يسجل في الدقيقة الثالثة من تسديدة لهاري كاين مرت من الحارس ومنعها القائم.

وفي الدقيقة 14 نجح يان سومر حارس مرمى سويسرا في منع رحيم ستيرلينغ من التسجيل ببراعة.

وفي الدقيقة 36، حاول ديلي آلي التسجيل برأسية قوية جاءت من ارتقاء عالي للغاية، لكن جهوده ذهبت هباءً بعد خروج الكرة فوق المرمى بقليل.

وظهرت الخطورة الأولى للمنتخب السويسري في الشوط الثاني عندما مرر غرانت تشاكا الكرة بشكل بارع داخل المنطقة كرة تم تسديدها بقوة لكن حارس مرمى إنجلترا جوردان بيكفورد أبعدها.

وكان الحدث الأبرز في المباراة عند الدقيقة الـ 84 عندما سجل كالوم ويلسون هدفا لإنجلترا، لكن سريعاً وقبل أن يتم نجوم الأسود الثلاثة احتفالهم ألغاه الحكم بعد العودة للإعادة.

وفي الوقت الإضافي، كانت هناك فرصة وحيدة لإنجلترا عن طريق ستيرلينغ الذي سدد الكرة في منتصف المرمى لم يجد سومر مشكلة في التعامل معها لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وصل نجوم الفريقين للركلة السادسة التي سجلها إيرك داير للإنجليزي، قبل أن يتألق بيكفورد ويتصدى لركلة دراميتش.