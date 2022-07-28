روبرتو فيرمينو يقترب من يوفنتوس

شددت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الخميس على أن النجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بات قريباً للغاية من الانتقال إلى يوفنتوس.

وكشفت الجريدة أن قيمة الصفقة بين الناديين ستصل لنحو 19 مليون جنيه استرليني في ظل تبقي موسم واحد على العقد الذي يربط النجم البالغ من العمر 30 عاماً بالنادي الإنجليزي.

ويطمح فيرمينو بالانتقال لفريق يسمح له بالمشاركة أساسياً مع تبقي عدة أشهر لانطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومع ازدياد المنافسة على مقعدٍ في تشكيلة ليفربول الأساسية نظراً لوجود كلٍ من محمد صلاح وديوغو جوتا وبعد التعاقد مع داروين نونيز هذا الصيف ولويس دياز في يناير الماضي، بات موقف البرازيلي معقداً.

ويرى المهاجم أن الانتقال إلى يوفنتوس يمثل حلاً مناسباً كون المنافسة على المراكز الهجومية أقل حدة في ملعب آليانز.

ومن المتوقع أن يحسم يوفي الصفقة خلال الأيام القادمة وفقاً للصحيفة الإيطالية.