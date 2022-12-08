رودري: المغرب لم تقدم شيئاً أمام إسبانيا

ادعى رودري لاعب خط وسط منتخب إسبانيا أن خصمه المغربي الذي أقصاه من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر "لم يقدم شيئاً يذكر".

وأطاح المغاربة ببطل مونديال 2010 بركلات الترجيح 3-0 بعد تعادل المنتخبين دون أهداف لأكثر من 120 دقيقة.

وبلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بفضل جهود لاعبيه وعلى رأسهم الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلتي ترجيح.

رودري يرى أن المغرب لم تستحق العبور

أكد لاعب خط وسط مانشستر سيتي في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "لم يقدم المنتخب المغربي أي شيء يذكر أمامنا، أقول هذا دون التقليل من احترام الخصم.

"لكنهم لم يفعلوا شيئاً في المباراة، اعتمدوا فقط على الهجمات المرتدة، بقوا في الخلف وحاولوا مباغتتنا."

يذكر أن منتخب إسبانيا مرر أكثر من 1000 تمريرة خلال المباراة ولم ينجحوا في التسديد على مرمى الحارس ياسين بونو خلال 120 دقيقة إلا مرة وحيدة.