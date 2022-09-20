روديغر: الانضمام لـ ريال مدريد ليس حلم وإنما نسج من الخيال

اعترف المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر بأن الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي لم يكن أمراً سيحصل حتى في أسعد أحلامه.

ووصل نجم الدفاع إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده السابق مع تشيلسي.

ماذا قال روديغر عن انتقاله إلى ريال مدريد ؟

وعلق نجم المانشافت على ما حصل في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "لا أستطيع القول بأن انتقالي حلم وتحقق، إنه نسج من الخيال، أمر لم أعتقد أنه بالمتناول."

"لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي، لكن ريال مدريد كان خيالاً، أمر أكبر من ذلك وشيء لم أتوقع يوماً أن يحصل.

"أدركت ذلك حين أتممت الانتقال، كان إحساساً مؤثراً، لم أعتقد أني سأعيش مثل هذه التجربة.

"لم يسبق أن انضممت لفريق جعل الأمور سهلة علي بهذه الطريقة".