روديغر يفضل ريال مدريد على باريس سان جيرمان

أكد موقع "فوتبول لندن" أن النجم الدولي الألماني أنتونيو روديغر مدافع تشيلسي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على باريس سان جيرمان الصيف القادم.

وينتهي عقد مدافع روما السابق مع أبطال أوروبا بعد نهاية الموسم الجاري، وقد فشلت محاولات إدارة البلوز في تمديد عقده حتى الآن.

ويطالب البالغ من العمر 28 بأجر مرتفع يفوق ما يعرضه عليه تشيلسي مما يجعل توقيعه على التمديد في غاية الصعوبة.

وسيكون بإمكان روديغر الانتقال إلى فريق يختاره مجاناً صيف العام الجاري وبعد انتهاء عقده، علماً أن بإمكانه التفاوض حالياً مع أي طرف مهتم بخدماته.

وارتبط اسم اللاعب بريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكن فوتبول لندن أكد أن الألماني يفضل ارتداء قميص الفريق الملكي على غيره من الخيارات الأخرى.