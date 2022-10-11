روديغر ينقذ ريال مدريد أمام شاختار ويمنحه بطاقة التأهل

تعادل ريال مدريد الإسباني بشق الأنفس مع مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفٍ لمثله في المباراة القوية التي جمعتهما على ملعب بوليش آرمي في بولندا ولحساب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

تقدم الأوكرانيون بهدفٍ حمل توقيع أوليكساندر زوبكوف في الدقيقة 46.

لكن الفريق الملكي أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني عن طريق المدافع الألماني أنتونيو روديغر.

ولحساب ذات المجموعة، تغلب لايبتزيغ الألماني على مستضيفه سيلتك الاسكتلندي 2-0.

ريال مدريد يضمن التأهل

بهاتين النتيجتين، ضمن حامل اللقب التأهل للدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن لايبتزيغ صاحب المركز الثاني.

فيما أصبح رصيد شاختار 5 نقاط في المركز الثالث، يليه سيلتك في المركز الرابع والأخير بنقطة يتيمة.