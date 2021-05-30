رولان غاروس تشعل المنافسة بين عمالقة التنس

سيكون الحماس أكبر عنوان لانطلاق منافسات رولان غاروس التي تبدأ اليوم الأحد في حقبة جديدة ستشهد مباريات ليلية خلف أبواب مغلقة وبمشاركة أكبر نجوم التنس العالميين.

ويضع الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك جوكوفيتش نصب أعينهما تسجيل لقب غراند سلام جديد في سجلّيهما ببطولة فرنسا المفتوحة.

وبالنسبة إلى نادال فإن الفوز باللقب الرابع عشر في باريس سيرفع رقمه القياسي بعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى 21، متجاوزاً نظيره السويسري روجر فيدرر (20) الذي سينافس مجدداً في العاصمة الفرنسية التي فاز فيها مرة وحيدة عام 2009.

من جهته، قد يسجل جوكوفيتش بطل عام 2016، لقبه التاسع عشر في بطولات غراند سلام في حال فوزه العام الحالي.

ومن شأن ذلك أن يجعل الصربي المصنف الأول عالمياً، أول لاعب يفوز بالبطولات الأربع الكبرى في مناسبات متعددة منذ أكثر من نصف قرن.

وبالتالي، سيخوض واحد من “الثلاثة الكبار” المباراة النهائية في الـ 13 من يونيو بعدما أوقعت القرعة المصنف الأول جوكوفيتش والمصنف الثالث نادال والمصنف الثامن فيدرر في المسار ذاته.

وذلك يعني أن الصربي يواجه السويسري في ربع النهائي قبل أن يواجه نادال في نصف النهائي، في حال تابع كل منهم طريقه في البطولة.

وقال نادال الذي فاز بلقبين على الملاعب الترابية هذا الموسم في برشلونة وروما “أرى الأمر طبيعياً تماما. لست قلقاً بشأنه. لديّ الكثير من العمل أمامي للعب مباراة محتملة ضد جوكوفيتش”.

مشوار مرتقب للكبار في رولان غاروس

وفي بطولة رولان غاروس المؤجلة العام الماضي تجاوز نادال جوكوفيتش في مجموعات متتالية في النهائي. وكان ذلك الفوز رقم 100 لنادال في البطولة، في مقابل خسارتين فقط منذ أول ظهور له عام 2005.

وسيبدأ نادال الذي تغلب على جوكوفيتش في نهائي روما، مشواره في فرنسا المفتوحة أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين المصنف 62 عالمياً.

ورغم ذلك، يبقى الأمل لدى جوكوفيتش بأنه كان مسؤولا عن إلحاق واحدة من الخسارتين بنادال في باريس، خلال ربع نهائي العام 2015.

كما أنه الوصيف أربع مرات، رغم أن ثلاثاً من هذه الهزائم كانت أمام الإسباني.

ونجح رجلان فقط في السابق في الفوز بجميع البطولات الأربع في أكثر من مناسبة، وهما الأستراليان روي إيمرسون ورود لافر الذي حقق آخر إنجاز في عام 1969.

وسيلتقي جوكوفيتش في الدور الأول مع الأميركي تينيس ساندغرين، فيما يواجه فيدرر الذي يخوض غمار البطولة للمرة الأولى منذ 2019، مع لاعب متأهل من التصفيات.

ولا يزال فيدرر الذي يحتفل قريباً بعيد ميلاده الأربعين مرشحاً طبيعياً للفوز باللقب، لكن أولويته هي بطولة ويمبلدون التي يحمل رقمها القياسي مع ثمانية ألقاب.

وقال فيدرر بعد خسارته للمرة الأولى على الملاعب الترابية هذا العام في جنيف الأسبوع الماضي “لست متأكداً تماماً أنه خلال الخمسين عاماً الماضية من بطولة فرنسا المفتوحة، شخص ما كان يبلغ من العمر 40 عاماً تقريباً، وغاب لمدة عام ونصف، ثم عاد وفاز بكل شيء على التوالي”.

وفي المجموعة المتواجدة في رولان غاروس أيضاً، النمساوي دومينيك تيم الوصيف مرتين في البطولة، لكنه اليوم بمستوى وثقة متراجعين.

فبعدما وصل إلى نصف نهائي مدريد مُني بهزيمة في مجموعات نظيفة متتالية أمام البريطاني كاميرون نوري في المباراة الافتتاحية له في دورة ليون.

أما المصنف الثاني عالمياً الروسي دانييل ميدفيديف، فلم يفز بعد في أي مباراة في رولان غاروس خلال أربع مشاركات.

كما أن المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس هو الأكثر قابلية لقلب احتمالات فوز نادال أو نوفاك جوكوفيتش باللقب مرة أخرى.

وستكون بطولة رولان غاروس هذا العام، ثاني حدث في ظل تفشي جائحة كورونا.

وسيتم السماح لما يقارب خمسة آلاف مشجع بحضور المباريات حتى التاسع من يونيو، عندما يرتفع العدد إلى 13 ألفاً.