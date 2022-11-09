روما يتعادل مع ساسولو 1-1 في الدوري الإيطالي

تعادل روما مع مستضيفه ساسولو بهدفٍ لمثله في اللقاء المثير الذي شهده ملعب ملعب مابي ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقدم الجيالوروسي في الدقيقة 80 برأسية مميزة للمهاجم الإنجليزي تامي آبراهام.

لكن هذا التقدم لم يدم لأكثر من 5 دقائق، إذ نجح الواعد أندريا بينامونتي في تعديل النتيجة لأصحاب الأرض.

روما يضيف نقطة إلى رصيده

بهذا التعادل، رفع فريق العاصمة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس على سلم الترتيب العام، بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر.

كما أصبح رصيد ساسولو 16 نقطة جعلته يحتل المركز الثالث عشر.

ضمن نفس الجولة، تغلب ليتشي على ضيفه أتالانتا (الرابع برصيد 27 نقطة) بنتيجة 2-1.