روما يتغلب على سامبدوريا بهدف وحيد في الدوري الإيطالي

تفوق روما على مستضيفه سامبدوريا بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء ترجمها النجم لورينزو بيليغريني بنجاح في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

روما يرتقي إلى المركز الرابع

بهذا الانتصار الثمين، ارتقى الجيالوروسي إلى المركز الرابع على سلم الترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.

وهذا هو الفوز السابع لفريق العاصمة في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وخسارتين.

فيما بقي رصيد سامبدوريا ثابتاً عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.