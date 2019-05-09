روما يتواصل مع فينغر

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن روما اتصل بآرسين فينجر مؤخراً لمعرفة رأيه حيال تدريب الجيالوروسي الموسم المقبل.

ويبحث الفريق الإيطالي عن مدرب دائم لخلافة كلاوديو رانييري الذي تولى المهمة بشكل مؤقت منتصف الموسم الجاري، وفشل في مساعيه بتعيين أنتونيو كونتي بعد رفض الأخير.

وقالت صحيفة "كورييري" الإيطالية أن فرانكو بالديني، مستشار رئيس النادي جيمس بالوتا التقى في أكثر من مناسبة مع فينغر في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأشار التقرير أن تأهل روما لدوري الأبطال سيلعب دوراً كبيراً في إقناع المدرب الفرنسي بتولي المنصب في ظل تصريحاته الأخيرة حول استعداده للعودة للتدريب.

وكشفت الصحيفة أن الأسماء الأخرى المرشحة بعد استبعاد كونتي وماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، هي باولو فونسيكا، المدير الفني لشاختار دونيتسك، ولوران بلان.

ويحتل روما حالياً المركز الخامس قبل ثلاث مراحل من نهاية الدوري الإيطالي، ويواجه يوفنتوس في المرحلة القادمة.