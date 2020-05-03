روما يسعى لاستعارة أليكسيس سانشيز

يرغب روما في استعارة النجم أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد المعار إلى إنتر ميلان، بداية من الموسم القادم.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" أن نادي العاصمة الإيطالية يسعى لتعزيز خط هجومه بالدولي التشيلي الذي تألق سابقاً بقمصان أودينيزي وبرشلونة وآرسنال.

وفقد سانشيز بريقه منذ انتقاله من آرسنال إلى مانشستر يونايتد عام 2018، كما فشل في استعادة مستواه بانتقاله على سبيل الإعارة هذا الموسم إلى إنتر ميلان.

وشارك النجم التشيلي في 16 مباراة فقط هذا الموسم مع إنتر، أحرز خلالها هدفاً واحداً وصنع ثلاثة أهداف أخرى.