روما يضع عينه على مدافع برشلونة كليمون لونغليه

يسعى روما لإتمام صفقة جديدة بعد تأمين خدمات تامي آبراهام من تشيلسي قبل عدة ساعات.

ووجه النادي الإيطالي أنظاره صوب كليمون لونغليه مدافع برشلونة وفقاً لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني.

ويرغب المدير الفني جوزيه مورينيو في تعزيز الخط الخلفي لفريق العاصمة بتعاقد مميز، ويرى في الدولي الفرنسي لاعباً يناسب أسلوب لعبه.

ورغم أن لونغليه وقع على عقد جديد مع البارسا مؤخراً، إلا أن الديون التي أثقلت كاهل النادي قد تدفع الإدارة للتضحية به قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

وشارك المدافع البالغ من العمر 26 عاماً في اللحظات الأخيرة من المباراة التي خاضها برشلونة أمام ريال سوسييداد (4-2) في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، مما يؤكد أن مستقبله موضع شك بالنسبة للمدرب رونالد كومان.