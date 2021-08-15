روما يعلن عن صفقة تامي آبراهام خلال الساعات القادمة

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن روما بات على أعتاب الإعلان عن تعاقده الرسمي مع تامي آبراهام مهاجم تشيلسي.

وستبلغ قيمة الصفقة 34 مليون جنيه استرليني، علماً بأن الدولي الإنجليزي بدا قريباً من التوقيع على كشوفات الجار آرسنال خلال الأيام الماضية.

لكن روما عرض على اللاعب القميص رقم 9 بالإضافة لفرصة اللعب أساسياً تحت إشراف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، علاوة على تقاضي 3.8 مليون جنيه سنوياً.

وسيحتوي العقد على شرط يسمح للبلوز بشراء آبراهام بعد موسمه الثاني في العاصمة الإيطالية مقابل 68 مليون جنيه.

وأخبر توماس توخيل مدرب تشيلسي النجم صاحب الـ 23 عاماً أنه لن يكون جزءاًَ من خططه للموسم الجديد، مما دفع المهاجم للبحث عن فريق يمنحه فرصة المشاركة بانتظام.