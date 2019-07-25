روما يقترب من ضم مالكوم

عاد روما في محاولاته للتعاقد مع مالكوم جناح برشلونة، بعد فشله في ضم البرازيلي الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن الجيالوروسي قرر استغلال موقف صاحب الـ 22 عاماً في البارسا وقلة مشاركاته من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف.

وأوضحت أن المدير الرياضي السابق للذئاب، رامون رودريغيز مونشي، سبق ووعد بعدم محاولة ضم مالكوم في المستقبل، لكن بعد رحيله فإن النادي الإيطالي بات يفكر جدياً في استقدام اللاعب.

وكان البرازيلي على أعتاب الانضمام للجيالوروسي صيف العام الماضي، قبل أن يخطف البارسا الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالكوم قد ينضم لروما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء على أن يدفع النادي الكتالوني جزءاً من راتبه خلال هذه الإعارة.

وسجل مالكوم 4 أهداف خلال 24 مباراة فقط خاضها الموسم الماضي رفقة برشلونة.