رومينيغه: مارادونا أفضل من ميسي الذي يحظى بحماية الحكام

البوابة - يرى كارل هاينتز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ الفخري أن الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا أفضل من مواطنه ليونيل ميسي.

وتمت المقارنة بين النجمين في العديد من المناسبات فرأى البعض أن مارادونا هو الأفضل في ظل قوانين كرة القدم التي كانت على زمنه والتي لم توفر الحماية الكافية للاعبين مقارنة بما يتم العمل به حالياً من معايير تضمن أقصى درجات الحماية لمن يزاول هذه الرياضة على المستوى الاحترافي.

ماذا قال رومينيغيه عن ميسي ومارادونا؟

كشف المهاجم السابق في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن رأيه، حيث قال: "بين دييغو وليونيل... أختار دييغو الذي كان دائماً يتفوق على منافسيه.

"في المقابل، نرى أن قوانين كرة القدم توفر الحماية لميسي".

وليست هذه المرة الأولى التي يقلل فيها الألماني من قيمة ما قدمه "ليو" الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام المنصرم، وهو إنجاز كان مارادونا قد حققه بدوره في مونديال المكسيك عام 1986.