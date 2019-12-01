رومينيغيه يؤكد استمرار فليك مدرباً لبايرن حتى نهاية الموسم

أكد رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ كارل هاينتز رومينيغيه استمرار المدرب الحالي للفريق هانز ديتر فليك في منصبه حتى نهاية الموسم بنسبة كبيرة.

وتولى فليك المهمة قبل أسابيع عقب إقالة نيكو كوفاتش بعد الخسارة بخماسية من آينتراخت فرانكفورت محلياً.

وقال رومينيغيه في تصريحات إعلامية: "من المهم أن تحظى بمدرب يلائم احتياجات الفريق، أتخيل استمرار هانز معنا حتى بعد عطلة الشتاء.

"خطة المباراة المناسبة والعقلية الصحيحة كلها أمور حاضرة في وجود فليك، نحن سعداء في وجوده مدرباً".

وانكسرت سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ مع فليك أمس السبت بعدما سقط بهدف لاثنين أمام باير ليفركوزن، في لقاء شهد إضاعة العديد من الفرص.

ويحتل بايرن حالياً الترتيب الرابع على جدول ترتيب الدوري الألماني، إلا أنه ضمن صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.