رونار يلمح لاستبعاد زياش من مواجهة جنوب إفريقيا

رجح هيرفي رونار المدير الفني لمنتخب المغرب استبعاد حكيم زياش عن مباراة جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر.

ونجح منتخب أسود الأطلس في التأهل لدور الـ 16 من البطولة بانتصاره على ناميبيا وكوت ديفوار، فيما يمتلك منتخب الأولاد 3 نقاط ومثلهم للأفيال ولا شيء لناميبيا.

وأكد المدرب الفرنسي على أهمية الفوز تحسباً لأي مفاجآت غير سارة في المجموعة، وإن كان في نفس الوقت شدد على أنه سيريح بعض لاعبيه خلال المباراة استعداداً للقاء ثمن النهائي.

مضيفاً: "نحتاج للتركيز أمام جنوب إفريقيا، لا نريد خسارة التأهل كمتصدر للمجموعة. المباراة ستكون صعبة لأن المنافس يريد الفوز لإحياء آماله في التأهل".

"سيكون هناك الكثير من التغييرات في صفوف الفريق، لا أعلم إن كان زياش سيشارك أم لا، لكن من الممكن ألا يكون متواجداً".

أتم رونار تصريحاته مشيداً بمنتخبات الجزائر ومدغشقر وزيمبابوي التي قدمت أداءً جيداً على حد وصفه، وكذلك بمنتخب نيجيريا الفائز في مباراتين في دور المجموعات.