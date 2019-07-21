رونالدو أشهر رياضي في العالم

فض كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الشراكة مع نده اللدود ليونيل ميسي قائد برشلونة حول لقب الأفضلية الذي يتقاسمانه برصيد خمس كرات ذهبية لكل منهما، بعد حصد لقب الرياضي الأكثر شعبية في العالم.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة "يوجوف" المتخصصة في أبحاث الأسواق حول أكثر شخصيات العالم شعبية، شارك فيه 42 ألف شخص حول العالم، احتل رياضيان فقط من بين جميع المرشحين مكاناً في قائمة العشرة الآوائل لأكثر الرجال شعبية، إذ حل رونالدو سابعاً بنسبة 4,3 في المئة، فيما حل "ليو" تاسعاً بنسبة 3,8 في المئة.

وتوزعت النسب بين الدول المشاركة؛ ففي إنجلترا تفوقت شعبية ميسي على رونالدو على الرغم من أن الأخير لعب في دوريها الممتاز رفقة مانشستر يونايتد، إذ حل ميسي في المركز الـ 13 في حين احتل رونالدو المركز الـ 15.

أما في إسبانيا، فقد خرج رونالدو من القائمة على الرغم من أنه لعب فيها تسعة مواسم مع النادي الأشهر في العالم ريال مدريد، بينما حل ميسي سابعاً بنسبة 4.42 في المئة، وسبقه فقط كل من غاريث بايل جناح ريال مدريد الثامن بـ 5.97 في المئة، ورافاييل نادال لاعب التنس الأول بنسبة 20.40 في المئة.